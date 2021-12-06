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Ходит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"

6 декабря 2021, 16:56
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Он также обращался к прохожим с этой просьбой.

Мужчина просил денег на "коммуналку" / Сегодня

Утром 6 декабря киевляне заметили в Шевченковском районе столицы пожилого мужчину с табличкой с надписями "Помогите выплатить коммуналку". Мужчина бродил по Старовокзальной улице с пакетом для денег, пишет Сегодня.

Он также обращался к прохожим с просьбой дать ему милостыню для оплаты тепла в квартире и сетовал на заоблачные тарифы на ЖКУ.

Между тем, как известно, тарифы на "коммуналку" в Киеве взлетели и многим пенсионерам они стали попросту не под силу. Отопление квартиры зимой обходится в несколько тысяч гривен и людям не остается денег на пропитание.

Кроме того, с1 декабря в столице начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. За поставки газа жителям Киева нужно платить чуть меньше чем 8 гривен за кубометр. 1 кубический метр холодной воды стоит 25,38 гривны с учетом НДС.

Тарифы на тепло благодаря решению КГГА остались без изменений – 1654,41 гривны за гигакалорию. Стоимость кубометра воды зависит от наличия в квартире полотенцесушителя. Владельцы жилья с этим прибором будут платить 97,89 гривны за кубический метр, а те, у кого его нет – 90,54 гривны.

Напомним, в Киеве снизилась стоимость теплоснабжения. Однако это касается не всех жителей столицы, а только жителей 462 многоквартирных домов.

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