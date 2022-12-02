Хотят полный транзит газа и нефти через Украину: РФ готова вывести войска с Запорожской АЭС - СМИ

Запорожская АЭС, миссия МАГАТЭ / УНИАН, Twitter Гросси

В Москве рассматривают вариант вывода войск с территории Запорожской АЭС.

Как сообщает Медуза, Кремль хочет в обмен полноценно возобновить транзит газа и нефти через Украину.

Источники издание, близкие к Кремлю и правительству РФ, утверждают, что Россия не собирается полностью оставлять Запорожскую область. Однако Москва готова вывести войска с ЗАЭС. Станцию якобы могут вернуть под контроль Украины или передать МАГАТЭ.

По данным Медузы, российское руководство рассчитывает в обмен полноценно возобновить поставки газа и нефти через Украину в Европу. Кремль якобы хочет получить гарантии бесперебойного транзита.

"Качать и продавать (нефть и газ - ред.) очень важно для российского бюджета", - сказал собеседник, близкий к Кремлю.

Российские власти пока отвергают такую возможность и отрицают, что готовятся к выводу войск с территории Запорожской АЭС.

Почему Россия готова к такой сделке

Стоит отметить, что через Украину проходит южная ветка трубопровода "Дружба". По нему российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. Примерно треть всех поставок нефти в Европу приходится именно на "Дружбу".

Украинский участок трубопровода принадлежит "Укртранснафте", а с середины ноября поставки идут с перебоями из-за ракетных атак. При этом с 5 декабря "Дружба" станет главным способом поставок российской нефти в ЕС, поскольку санкции вступят в силу.

Оккупанты РФ на Запорожской АЭС

Самая крупная атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС – находится под оккупационным контролем войск РФ с 4 марта, после боев в Энергодаре. Россияне своими обстрелами повредили здания станции и взяли в плен ее работников.

Оккупанты на ЗАЭС оборудовали огневые позиции и ведут обстрелы украинских городов. В Энергоатоме говорили, что в машинном зале первого энергоблока станции размещено не менее 14 единиц тяжелой российской военной техники вместе с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин 27 ноября сделал заявление о том, что заметны признаки подготовки оккупантов РФ к выходу с территории ЗАЭС.

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