Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки

Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери / соцсети

ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов", - сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Потери России за прошедшие сутки:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатые ракеты.

Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 солдат.

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