Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки

Командование Воздушных Сил ВСУ отчитались об успехах в небе над Украиной.
ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.
"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов", - сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Потери России за прошедшие сутки:
- три самолета;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- четыре крылатые ракеты.
Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.
Также мы сообщали, что бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 солдат.
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Автор: Сергей Коломиец