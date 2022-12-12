Хватает ли в ВСУ людей: в Минобороны рассказали, с какой проблемой столкнулась украинская армия

У ВСУ достаточно человеческого ресурса, чтобы противостоять оккупантам, говорит глава Минобороны Резников. Однако, часто не хватает оружия и амуниции.

Алексей Резников / коллаж фото УНИАН

У Украины сейчас вполне хватает человеческих ресурсов –для того, чтобы эффективно противостоять русским оккупантам. Однако, у ВСУ по-прежнему проблемы с оружием, боеприпасами и амуницией. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Россия разрушила своими действиями международную систему безопасности. Поэтому наличие иностранного легиона для нас такая поддержка. Потому что потенциал украинцев по поводу мобилизационного ресурса у нас есть. Для нас достаточно человеческого ресурса. Для нас очень важно оружие и амуниция для того, чтобы этот человеческий ресурс успешно мог воевать", – сказал он.

Также Резников сказал − официальный Киев в круглосуточном режиме ведет переговоры с партнерами (в том числе с представителями оборонных ведомств западных государств) относительно того, какое вооружение и как скоро могли бы получить от них украинские бойцы.

Мобилизация в Украине

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Руководитель России так назвал войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.

25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.

Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.

Другие новости: