Россия хочет, чтобы Украина сдалась и пошла на "диалог": Резников предупредил о сложных 2 месяцах

Украина победит в войне с Россией, однако в эти два основных месяца нужно экономить и научиться выживать, сказал министр обороны Алексей Резников.

Россия стремится к тому, чтобы зимой погрузить Украину в холод и тьму - Резников / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Оккупант Россия не может обеспечить свое преимущество на поле боя и поэтому наносит удары по энергетической инфраструктуре. Цель врага – погрузить украинцев в холод и тьму, чтобы все сдались, а Киев пошел на переговоры с Москвой. Украина победит, однако в два ближайших месяца нужно экономить и учиться выживать. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга в Одессе он рассказал о том, что российский агрессор терроризирует украинцев, чтобы заставить государство пойти на переговоры с Москвой.

"Они (россияне) на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать убранство и потеряли нашу устойчивость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - сказал министр.

По его словам, план оккупанта РФ провалится, поскольку у врага заканчиваются ресурсы. В том числе и ракеты. Украина победит, но предстоит два сложных месяца.

"Поэтому нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нам предстоят впереди, и учиться выживать. Мы выживем — это точно", - подчеркнул Алексей Резников.

Переговоры Украины и России

В издании Financial Times ранее опубликовали материал, в котором говорилось, что интересы Запада и Украины по переговорам с РФ могут разойтись.

Западный мир опасается применения Москвой ядерного оружия в случае попытки Киева освободить Крым военным путем. Кроме того, журналисты привели цитаты президента Зеленского – гарант подчеркнул, что переговоров с РФ украинское государство вести не собирается.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что миру не о чем говорить с Путиным. По его мнению, политического будущего у Путина в России уже нет. Чтобы сохранить свое государство, РФ нужно провести смену элит.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Путин проиграл войну против Украины по всем направлениям. Однако ожидается еще много боев. Зимой как ВСУ, так и оккупационные войска РФ, получат возможности для проведения наступательных операций.

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