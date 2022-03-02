И дня не пробыли родителями: в Харькове продемонстрировали невиданное единство, спасая новорожденных

В Харькове продемонстрировали невиданное единство, спасая новорожденных / УНИАН

В Харькове, который уже не первый день бомбит враг, новорожденные двойняшки – девочка и мальчик – остались сиротами уже на второй день жизни. Они родились 1 марта, а 2 марта их родители умерли в результате обстрелов российских войск.

Неравнодушных людей, которые готовы усыновить малышей, удалось отыскать буквально за несколько часов.

"Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мразь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков. Но вам этого не понять! Уже никогда! Сегодня в Харькове вы умылись нашей кровью, но уже завтра вы точно будете гнить в мусорном мешке", – написал нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее российские захватчики в Харькове обстреляли поезд с беженцами. Соответствующее видеодоказательство очередного эпизода российской агрессии было опубликовано пассажирами поезда.

Новости Украины 2 марта 2022

Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины. Резолюция, получившая поддержку 141 из 193 членов, была принята в конце экстренной сессии Генеральной Ассамблеи.

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