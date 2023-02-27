"Игра пропаганды": возможная потеря Бахмута не нарушит логистику ВСУ — Тука

Из Бахмута не стоит делать Донецкий аэропорт-2, уверен Георгий Тука.

Георгий Тука объяснил логику обороны Бахмута / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Главред

Возможная потеря Бахмута Донецкой области для Вооруженных сил Украины с точки зрения логистики не будет критичной, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Это некритично, потому что есть другие дороги и пути, с помощью которых мы сможем поддерживать наши военные группировки в других населенных пунктах Донетчины. Это все – просто примитивная игра пропаганды", — пояснил он во время чата в Главреде стремление РФ захватить Бахмут.

Эксперт уверен в том, что на сегодня нет оснований сомневаться в правильности действий военного руководства, в частности Генштаба, относительно действий вокруг защиты Бахмута.

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"Но меньше всего я бы хотел, чтобы по каким-то политическим соображениям или пропагандистским из Бахмута сделали Донецкий аэропорт-2, когда, с военной точки зрения, уже не было никакого смысла удерживать под контролем 16-18 квадратных метров, которые оставались в ДАПе, ценой жизней наших ребят. Но все это было огромной пропагандистской машиной вокруг ДАПа", — напомнил он.

Бывший глава Луганской ВГА говорит, что менее всего хотелось бы, чтобы сейчас такой сценарий разыгрывался вокруг Бахмута.

"Очень хотел бы верить в то, что нынешнее руководство Вооруженных сил не будет поддаваться на политические заказы, а будет действовать исключительно в интересах нашей армии", — добавил Тука.

Бои вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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