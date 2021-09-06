Ильич вернулся: в парке на Одесчине установили бюст Ленину

Владимир Ильич "вернулся" в городской парк Подольска / фото: Facebook Танюша Дальчук

В городе Подольск Одесской области неизвестные установили бюст Ленина. Памятник разместили прямо в клумбе в одном из местных парков.

"Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска. Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего. Поместили бюст на клумбу недалеко от мавзолея Григорию Котовскому", — сообщила местная жительница Татьяна Дальчук на своей страничке в Facebook .

Местные жители назвали это шуткой / фото: Facebook Танюша Дальчук

Ленин под запретом

21 мая 2015 года в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. На протяжении почти 6 лет было демонтировано более 2000 памятников времен СССР, переименовано 900 населенных пунктов, 50 тысяч улиц и других объектов.