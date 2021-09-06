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Ильич вернулся: в парке на Одесчине установили бюст Ленину

6 сентября 2021, 13:37
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Декоммунизация под Одессой пошла в обратном направлении.

Владимир Ильич "вернулся" в городской парк Подольска / фото: Facebook Танюша Дальчук

В городе Подольск Одесской области неизвестные установили бюст Ленина. Памятник разместили прямо в клумбе в одном из местных парков.

"Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска. Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего. Поместили бюст на клумбу недалеко от мавзолея Григорию Котовскому", — сообщила местная жительница Татьяна Дальчук на своей страничке в Facebook.

Местные жители назвали это шуткой / фото: Facebook Танюша Дальчук

Ленин под запретом

21 мая 2015 года в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. На протяжении почти 6 лет было демонтировано более 2000 памятников времен СССР, переименовано 900 населенных пунктов, 50 тысяч улиц и других объектов.

Ранее мы сообщали, что в столице демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Монумент позже будет передан в музей тоталитаризма сразу после его открытия.

Автор: Сергей Кущ
viber
памятник Ленину Владимир Ленин новости Одессы
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