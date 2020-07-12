УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского

Президенту удалось сгладить острые углы в международных отношениях, считает Илия Куса.

12 июля 2020, 05:04
Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

За время президентства Владимира Зеленского мало что принципиально изменилось в отношениях Украины с ее западными соседями.

Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Президент Зеленский пока что не демонстрирует заинтересованности в полноценном развитии стратегических отношений Украины с Центрально-Восточной Европой", - считает эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что Зеленскому удалось сгладить острые углы в отношениях между Украиной и ее западными соседями.

Читайте такжеВенгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО

"Единственное, что ему удалось пока сделать – на время потушить самые острые разногласия, которые Украина имеет с Польшей, Венгрией и Румынией", - добавил Куса.

Напомним, ранее Куса спрогнозировал результаты очередной встречи в нормандском формате.

Илия Куса новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:04
Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского
04:20
Французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей на лето – фото Фото
04:01
Коронавирус и море: врач посоветовал, как не подхватить Covid-19 Видео
03:49
Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ Видео
03:06
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
02:17
Сплошной обман: почему украинцы переплачивают за коммуналку
01:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июля: покровительство планет и тайные препятствия Видео
01:15
"Не разделяя на своих или чужих": дипломаты сделали заявление о Волынской трагедии
00:48
С Днем фотографа – удачные поздравления и картинки в фокусе
00:19
День Петра и Павла: какой сегодня праздник 12 июля, приметы, именины Видео
11 июля, суббота
23:47
Шарий показал фото дорогостоящего дома в Испании Фото Видео
23:18
Перед вылетом в Хорватию украинцы в аэропорту сдали дорогие тесты на Covid-19 Видео
22:58
Опасный груз от Путина: в Крыму заметили колонну военной техники
22:42
В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды
22:41
"Нам объявили войну": больной коронавирусом врач обратился к украинцам Видео
22:28
В Минздраве озвучили достойную зарплату для врачей
22:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
21:57
Мечеть в соборе Святой Софии: Эрдоган резко ответил на критику
21:49
Вирусолог пояснила риски повторного заражения Covid-19 Видео
21:33
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять