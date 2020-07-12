Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

За время президентства Владимира Зеленского мало что принципиально изменилось в отношениях Украины с ее западными соседями.

Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Президент Зеленский пока что не демонстрирует заинтересованности в полноценном развитии стратегических отношений Украины с Центрально-Восточной Европой", - считает эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что Зеленскому удалось сгладить острые углы в отношениях между Украиной и ее западными соседями.

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"Единственное, что ему удалось пока сделать – на время потушить самые острые разногласия, которые Украина имеет с Польшей, Венгрией и Румынией", - добавил Куса.

Напомним, ранее Куса спрогнозировал результаты очередной встречи в нормандском формате.