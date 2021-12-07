Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодом

Специальные спасательные браслеты намерены выдавать людям с эпилепсией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими расстройствами.
В Днепре пожилым и больным людям начали выдавать QR-браслеты, в которых содержатся личные данные человека для оказания помощи. Речь идет об имени, возрасте, хронических заболеваниях, группе крови, аллергических реакциях и данных доверенного лица. Специальный код при помощи камеры на телефоне смогут отсканировать медики или же случайные прохожие в случае, когда человек может почувствовать себя плохо.
Как сообщает ТСН, QR-браслет, в который внесут личные данные человека, можно будет получить в территориальных центрах социальной защиты. Его раздадут бесплатно всем желающим.
Раздали уже 600 таких браслетов. Впрочем, по оценкам социальных служб и учреждений здравоохранения, только в Днепре в браслетах нуждаются 15 тысяч человек. В первую очередь, это люди, которые страдают эпилепсией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими расстройствами.
Код на QR-браслете могут считывать медицинские работники или даже случайные прохожие при помощи камеры на смартфоне в том случае, если человеку станет плохо.
Напомним, в Украине в обязательном порядке будут сканировать COVID-сертификаты. Представителе заведений на входе должны проверять такие документы при помощи смартфона и приложения Дія. При условии несоблюдения данной процедуры владельцам заведений грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
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