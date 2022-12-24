"Индейцы – это русские": пропагандисты в РФ придумали еще один способ обвинить США

В российской телепрограмме гость студии набросился на США. Он заявил, якобы индейцы, которые подвергались угнетению – это на самом деле россияне.

Пропагандисты в РФ придумали еще один способ обвинить США/ УНИАН, скрин

Пропагандистам в РФ померещились "российские корни" у коренного народа Америки – индейцев. В связи с этим в стране-агрессоре нашли еще одну причину обвинить американцев "в угнетении россиян".

В российской пропагандистской телепрограмме один из спикеров заявил, якобы "индейцы – это россияне", и они "веками терпели угнетение". Соответствующий фрагмент видео появился в Telegram.

"Я вам больше скажу – веками англосаксы угнетали индейцев. А индейцы-это наши русские! Они пришли из России туда... Индейцы – это мы, русские!"- эмоционально произнес спикер.

Он так поверил в сказанную чушь, что сгоряча размахивал руками, пытаясь добавить больше веса такому заявлению.

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Ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже проиграл войну против Украины. Он сейчас находится в таком положении, как нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году – когда он уже проиграл войну, но до ее окончательного завершения было еще далеко.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик выразил мнение, что часть высокопоставленных чиновников США и Европы боятся развала РФ. Но такая позиция уже постепенно угасает. Ведь всё больше американцев и европейцев убеждаются, что сохранить Россию в ее нынешних границах означает оттягивать во времени завершение войны в Украине. Более того – если РФ не распадется, то лет через 20 в Европе вспыхнет новая война, еще мощнее нынешней.

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