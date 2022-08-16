"Инфраструктура РФ должна быть разрушена": у Зеленского рассказали о взрывах в Крыму

Михаил Подоляк прокомментировал новые взрывы в Крыму / Telegram, Офис президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы, которые прогремели на военных базах оккупантов РФ в захваченном Крыму.

Он подчеркнул, что в результате взрывов возле Джанкоя была повреждена железнодорожная инфраструктура. Это может ускорить деоккупацию полуострова. Вместе с тем всю транспортную инфраструктуру врага нужно уничтожать более существенно, сказал он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП пояснил, что в Украине работают над тем, чтобы разрушить военную инфраструктуру оккупантов в Крыму, с помощью которой они перебрасывают запасы техники и живой силы на Херсонское и Запорожское направления.

"Без этого мы не решим вопрос логистического обеспечения российской оккупационной армии", - заметил советник главы ОП.

Комментируя уничтожения базы РФ под Джанкоем, он указал на то, что вся логистическая инфраструктура врага должна быть разрушена, чтобы деоккупировать захваченные территории Украины.

"Для того чтобы деблокировать нашу территорию с минимальными потерями, нужно уничтожить всю инфраструктуру обеспечения российской армии", – объяснил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что инфраструктуру врага нужно уничтожать не только на расстоянии 70 километров от линии фронта, а как можно глубже. Ибо ключевые штабы и операционные базы расположены на таком расстоянии, как Джанкой, около 150 – 200 километров от линии столкновения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

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