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Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине

13 января 2022, 09:00 реклама

Пошаговый гайд о том, как рейдернуть бизнес в Украине по мотивам Цитрус vs Корбан.

Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине

В свете последних событий мы решили пролить ясность нашим читателями на весь беспредел, который происходит с нами на протяжении последнего года.

Итак, ловите пошаговый гайд о том, как рейдернуть бизнес в Украине по мотивам Цитрус vs Корбан:

1. Незаконно стать одним из учредителей компании ООО "ЗТ-Инвест", которая не имеет отношения к группе компаний Цитрус, но при этом заверить всех, что ты стал совладельцем Цитруса. К слову, мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что Корбан не имеет никакого отношения даже к компании ООО "ЗТ-Инвест", при помощи которой он так усердно пытается манипулировать умами читателей

  1. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99859978
  2. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102295437

2. Заверить всех, что провел "глубокий анализ и аудит деятельности компании", но при этом не предоставить никакие документы и доказательства.

Важный факт: Геннадий Корбан НЕ был допущен к аудиту и осуществлению каких либо действий компании о чем говорится в данных решениях судов первой и апелляционной инстанций .

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  1. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98560101
  2. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99886697
  3. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98431955
  4. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99886696

3. Обойти систему автоматизированного распределения судебных дел путём подбора "нужного" судьи. (Как именно это сделать? Очень просто. Не платить судебный сбор, отзывать и подавать вновь судебные иски, пока не найдется нужный судья)

4. А "нужный" судья - это кто? Это тот, кто способен вынести "правильное" для рейдера решение за один рабочий день, а также назначать судебные заседания с нарушением всех процессуальных норм (Яркий пример, дело № 910/21870/21 - 10.01.2022 года было оставлено без движения https://reyestr.court.gov.ua/Review/102462443, 12.01.2022 года - назначено судебной заседание на 13.01.2022 года, без получения сторонами иска и Определения суда об открытии производства. Оперативно, ничего не скажешь! )

Пример: Подавать исковое заявление 5 раз и отзывать, а получив фамилию нужного судьи, 30.12 подать иск и уже 04.01 получить нужное решение. При этом, исковое заявление подано от ноунейм фирмы, в отношении которой возбуждено уголовное дело ( номер ЕРДР 42020101060000331)

5.Оклеветать Цитрус в своих соц сетях громкими фразами, не приведя при этом ни единого доказательства.

6. Закидать компанию пустыми и безосновательными исками для привлечения внимания.

7. Уведомить всех о Решении суда (не набравшего законной силы), которое на сегодняшний день обжалуется в Апелляционной инстанции https://reyestr.court.gov.ua/Review/101630624 для подрыва репутации компании. При этом компания-заявитель "уведена" в черную, используя однофамильца учредителя, о чем открыто уголовное производство номер ЕРДР 12018160000000722 и хозяйственное https://reyestr.court.gov.ua/Review/100732749.

8. Искажать информацию (На примере последнего дела: В нем речь идет не о названии "Цитрус", а о старых логотипах "Цитрус". На сегодняшний день мы используем торговую марку "Цитрус", которая не является спорной. Зато как много громких заголовков появилось в СМИ за последние два дня, не правда ли?)

9. Незаконным образом заблокировать наш сайт на основании Определения, противоречащего действующему законодательству и полученного способами, описанными выше. Что сказать?

Вот так работает наша судебная система, при которой судья не несет ответственности за законность вынесенных решений. И в один прекрасный момент по желанию какого-то рейдера и при содействии нечистых на руку судей, ваше имущество может оказаться в руках таких же рейдеров.

О каких инвестициях может идти речь?

Но можете не переживать за нашу судьбу. Мы подали все необходимые документы для обжалования всех решений, на основании которых происходит этот беспредел. К сожалению, законным способом невозможно ускорить процесс, но мы, действуя строго в рамках закона, делаем всё возможное.

Советуем доверять только проверенным источникам, а не пустым, но громким заголовкам.

И конечно же, хотим добавить, что мы по-прежнему работаем в привычном режиме для того, чтобы дарить вам высококачественный сервис и яркие эмоции.

Наш резервный сайт: https://www.citrus.com.ua/

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Цитрус
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