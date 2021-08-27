Истек кровью на лестничной клетке: в Ровно мужчина убил своего квартиранта

Злоумышленник сам позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что убил человека / УНИАН

В Ровно 44-летний местный житель убил своего 64-летнего квартиранта и позвонил в полицию. Окровавленное тело погибшего нашли на лестничной клетке многоэтажки на улице Князя Романа.

Как сообщили в полиции Ровенской области, владелец квартиры распивал спиртные напитки с квартирантом, который снимает у него отдельную комнату. По словам заявителя, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес ему удар по голове металлическим предметом, после чего он взял со стола нож и нанес удар в живот.

Пострадавший вышел из квартиры, но потерял сознание на лестничной клетке. От полученных телесных повреждений скончался на месте.

Читайте такжеИзбили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчинуЗлоумышленник сам позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что во время застолья убил человека. На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании 64-летнего мужчины.

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Как сообщал Главред, 24 августа к правоохранителям обратилась киевлянка, которая рассказала, что с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкнул женщину. В результате она упала на землю и погибла.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил женщину, сбросив ее с балкона 7-го этажа.