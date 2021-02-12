Истерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ Украины

Сергей Кислица прокомментировал обвинения Василия Небензи.
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица прокомментировал скандальное выступление представителя РФ в ООН Василия Небензи.
В своем Facebook Кислица оценил высказывания Небензи о том, что Украина якобы оккупировала сама себя, а Франция и Германия стали ее приспешниками.
Украинский дипломат напомнил, что Небензя назвал Берлин и Париж "преступниками".
"Прямая цитата: "Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса". "Украина оккупировала Украину", прямая цитата в видео... Хотя, правды ради, следует признать, что Небензя расстроен. Потому повторяет два раза: "Украина оккупировала Украину. К сожалению. К сожалению", – пишет представитель Украины в ООН.
Он также обратил внимание на то, что Небензя в ходе своего выступления произносил разные формулировки: "Россия оккупировала Украину" и "Украина оккупировала Россию".
"Такой себе multiple choice test (тест на выбор, – ред.) от российского дипломата, который таки "сожалеет", что два первых варианта неверны. Страшно подумать, какой из них был бы больше ему по душе", – добавил Кислица.
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Обвинения РФ против Украины в ООН:
- Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе полемики с немецким представителем на инициированном Россией заседании Совбеза ООН Кристофером Хойсгеном, обвинившего Москву в захвате украинского полуострова Крым, заявил, что может это Украина якобы оккупировала Россию, и обвинил Киев в оккупации собственных территорий.
- "На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", - утверждает Небензя.
- Кроме того, в ответ на аргумент Хойсгена о том, что Россия своими действиями нарушила положения Будапештского меморандума, Небензя опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".