Истерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ Украины

Сергей Кислица / Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица прокомментировал скандальное выступление представителя РФ в ООН Василия Небензи.

В своем Facebook Кислица оценил высказывания Небензи о том, что Украина якобы оккупировала сама себя, а Франция и Германия стали ее приспешниками.

Украинский дипломат напомнил, что Небензя назвал Берлин и Париж "преступниками".

"Прямая цитата: "Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса". "Украина оккупировала Украину", прямая цитата в видео... Хотя, правды ради, следует признать, что Небензя расстроен. Потому повторяет два раза: "Украина оккупировала Украину. К сожалению. К сожалению", – пишет представитель Украины в ООН.

Он также обратил внимание на то, что Небензя в ходе своего выступления произносил разные формулировки: "Россия оккупировала Украину" и "Украина оккупировала Россию".

"Такой себе multiple choice test (тест на выбор, – ред.) от российского дипломата, который таки "сожалеет", что два первых варианта неверны. Страшно подумать, какой из них был бы больше ему по душе", – добавил Кислица.

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Обвинения РФ против Украины в ООН:

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе полемики с немецким представителем на инициированном Россией заседании Совбеза ООН Кристофером Хойсгеном, обвинившего Москву в захвате украинского полуострова Крым, заявил, что может это Украина якобы оккупировала Россию, и обвинил Киев в оккупации собственных территорий.

"На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", - утверждает Небензя.

Кроме того, в ответ на аргумент Хойсгена о том, что Россия своими действиями нарушила положения Будапештского меморандума, Небензя опроверг обязательства Москвы перед Киевом.