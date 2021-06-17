"Исторический момент": в новом кардиоцентре Полтавы провели первую операцию на открытом сердце

В Полтавском кардиоцентре есть необходимое оборудование для проведения операций высокого уровня сложности - Олег Синегубов

В новом корпусе Полтавского кардиоваскулярного центра, который был открыт в прошлом году по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", впервые была проведена операция на открытом сердце. Хирургическую операцию сделали 70-летнему жителю города Кременчуг. Он чувствует себя хорошо и уже самостоятельно дышит.

"Впервые на Полтавщине провели хирургическую операцию на открытом сердце - аортокоронарное шунтирование. Для медицины области - это исторический момент и шаг в будущее", - рассказал глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Известно, что операцию сделали 70-летнему мужчине из Кременчуга. Пациент хорошо себя чувствует и уже стал самостоятельно дышать.

Операция совместными усилиями были проведена бригадой медиков из Киева и Полтавы под руководством директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Василия Лазоришинца. В Полтаве теперь появилось необходимое оборудование для проведения оперативного вмешательства такого уровня сложности.

"Сейчас в Украине 49 кардиохирургических центров, 34 из них выполняют операции на открытом сердце. С сегодняшнего дня Полтавский областной клинический кардиоваскулярный центр стал полноправным хирургическим центром, ведь выполнена первая операция с искусственным кровообращением в регионе. Это даст возможность оперировать на европейском уровне", - отметил Синегубов.

По словам председателя Полтавской ОГА, в регионе и по всей Украине в целом высокий спрос на подобные операции. В частности, сейчас делают 140 хирургических операций аорткоронарного шунтирования на 1 млн населения, тогда как за границей выполняют 1300-1800 подобных операций.

"Поэтому местные хирурги будут ездить в Киев, чтобы участвовать в повседневной работе института им. Амосова и за несколько лет самостоятельно проводить такие вмешательства. К 2027 году мы поставили себе амбициозную цель: сформировать доступную и качественную медицину на всех уровнях: от маленького села до большого города", - подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, в текущем году на базе программы президента Зеленского "Большая стройка" государство работает над модернизацией и обновлением приемных отделений больниц. Замглавы ОП, координатор государственной программы Кирилл Тимошенко анонсировал открытие 177 новых отделений.