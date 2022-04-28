Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

Украине нужны ПВО дальнего радиуса действия для ударов по военным самолетам РФ / АрміяInform

Для того чтобы Украина смогла самостоятельно закрыть небо, армии следует предоставить современные самолеты и зенитно-ракетные комплексы среднего и большого радиуса. ПЗРК Stinger и Starstreak работают для уничтожения вертолетов, однако самолеты, которые бомбят украинские города с 8-ми или более километров, они не достают. Для эффективной защите неба нужны американские ЗРК Patriot, или же мобильный ЗРК NASAMS норвежско-американского производства. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

В четверг, 28 апреля, он сказал о том, что Украина может сама закрыть воздушное пространство своей страны. Однако для этого Киеву нужно предоставить соответствующие вооружения.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в Украину"Для того, чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК Stinger и Starstreak, предоставленных партнерами, недостаточно", - считает военный.

Командующий ВС отметил, что ПЗРК малого радиуса действия применяются, чтобы уничтожить маловысотные цели. Речь идет, в том числе, о вертолетах. Однако они не достают до самолетов российских оккупантов, которые на высоте 8 и более километров бомбят украинские города.

По его словам, чтобы эффективно противостоять вражеским воздушным атакам, украинским войскам нужно ПВО дальнего радиуса действия. Также Украине нужно и истребители.

"Для этого требуются современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства (например, американский ЗРК Patriot или мобильный зенитный ракетный комплекс норвежско-американского производства NASAMS)", - подчеркнул Николай Онищук.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на захваченные войсками РФ позиции. Силы обороны Украины перейдут в атаку после того, как получат тяжелое вооружение от Запада. После этого украинские войска немедленно перейдут к наступательным действиям.

По словам Арестовича, нужное число единиц вооружений Киеву должны предоставить до конца мая-начала июня. Применение такого оружия может изменить соотношение сил на одном или нескольких участках фронта. К середине июня, когда армия Украины будет готова, может начаться контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ.

Народный депутат, представитель комитета Рады по вопросам разведки Сергей Рахманин полагает, что в июне-июле может произойти новое наступление войск РФ. По мнению политика, ситуация зависит от того, какие у России останутся силы после ее выхода из битвы за Донбасс. Также оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры и искать логистические пути, по которым идет оружие в Украину.

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