УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

28 апреля 2022, 17:17

Армии Украины недостаточно переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak для того, чтобы закрыть воздушное пространство, сказал Николай Олещук.

ПВО Украина
Украине нужны ПВО дальнего радиуса действия для ударов по военным самолетам РФ / АрміяInform

Для того чтобы Украина смогла самостоятельно закрыть небо, армии следует предоставить современные самолеты и зенитно-ракетные комплексы среднего и большого радиуса. ПЗРК Stinger и Starstreak работают для уничтожения вертолетов, однако самолеты, которые бомбят украинские города с 8-ми или более километров, они не достают. Для эффективной защите неба нужны американские ЗРК Patriot, или же мобильный ЗРК NASAMS норвежско-американского производства. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

В четверг, 28 апреля, он сказал о том, что Украина может сама закрыть воздушное пространство своей страны. Однако для этого Киеву нужно предоставить соответствующие вооружения.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в Украину"Для того, чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК Stinger и Starstreak, предоставленных партнерами, недостаточно", - считает военный.

Командующий ВС отметил, что ПЗРК малого радиуса действия применяются, чтобы уничтожить маловысотные цели. Речь идет, в том числе, о вертолетах. Однако они не достают до самолетов российских оккупантов, которые на высоте 8 и более километров бомбят украинские города.

По его словам, чтобы эффективно противостоять вражеским воздушным атакам, украинским войскам нужно ПВО дальнего радиуса действия. Также Украине нужно и истребители.

"Для этого требуются современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства (например, американский ЗРК Patriot или мобильный зенитный ракетный комплекс норвежско-американского производства NASAMS)", - подчеркнул Николай Онищук.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на захваченные войсками РФ позиции. Силы обороны Украины перейдут в атаку после того, как получат тяжелое вооружение от Запада. После этого украинские войска немедленно перейдут к наступательным действиям.

По словам Арестовича, нужное число единиц вооружений Киеву должны предоставить до конца мая-начала июня. Применение такого оружия может изменить соотношение сил на одном или нескольких участках фронта. К середине июня, когда армия Украины будет готова, может начаться контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ.

Народный депутат, представитель комитета Рады по вопросам разведки Сергей Рахманин полагает, что в июне-июле может произойти новое наступление войск РФ. По мнению политика, ситуация зависит от того, какие у России останутся силы после ее выхода из битвы за Донбасс. Также оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры и искать логистические пути, по которым идет оружие в Украину.

Главред рекомендует:

viber
ВСУ ПВО ЗРК ПЗРК новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день недели Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ Ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в маеУдарят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в мае Били дубинкой в сердце и угрожали изнасиловать: священник из Херсона рассказал о пытках оккупантовБили дубинкой в сердце и угрожали изнасиловать: священник из Херсона рассказал о пытках оккупантов Спецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - АваковСпецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - Аваков
Поддержите Главред

Последние новости

17:45

"Война может затянуться": в НАТО заявили, что готовы годами поддерживать Украину в борьбе с РФ

17:41

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

17:33

"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФВидео

17:29

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедамнение

17:24

Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияВидео

Реклама
17:19

Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

17:17

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

17:02

Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителейФото

16:57

"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орковВидео

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
14:52

РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИВидео

14:48

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаВидео

14:24

Украина будет бить по складам и базам убийц в России – ПодолякВидео

14:19

"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетахВидео

13:58

"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с РоссиейВидео

13:37

Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самоймнение

13:07

Шёл по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

12:46

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – СШАВидео

12:40

Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружиеВидео

12:00

Для каждой области Украины готовят отдельный каталог по восстановлению – ТимошенкоВидео

11:47

Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

11:45

Украине предстоит битва не только за Донбасс, но и за весь югмнение

11:39

Когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какой она еще не видела – ПодолякВидео

11:09

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

11:08

"Ни воды, ни света, потом газ пропал": 21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной БучеВидео

10:59

"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

10:53

"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко

10:30

Гороскоп на завтра 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

10:19

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

Реклама
10:10

Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомВидео

10:04

"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтВидео

09:48

Панин покаялся перед Пугачевой и Галкиным

09:43

Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

09:12

В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиремнение

09:05

Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

09:00

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

08:49

Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

08:33

"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеВидео

08:20

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять