Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Владимир Зеленский призвал западных партнеров к ускорению поставок систем ПВО для Украины.

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В Одессе разбирают завалы на месте удара дрона по многоэтажке / ДСНС

Количество погибших вследствие попадания дроном в жилой дом в Одессе минувшей ночью возросло до 7, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших...Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", - написал он в Telegram.

Клименко отметил, что поисково-спасательная операция "не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет".

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Зеленский отреагировал на трагедию в Одессе

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров к ускорению поставок систем ПВО для Украины, поскольку их затягивание приводит к гибелям людей вследствие российских воздушных атак.

"Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с снабжением оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что Украина не просила ничего больше, чем нужно.

"А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – это будет помнить мир", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что "российский террор должен проиграть. Это важно. Нет ничего, что они в Москве признают, кроме силы. Следовательно, должно быть больше нашей силы. И единство. Единства мира. Единства здесь, у нас, в Украине".

"В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может. Это террор, целью которого является исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей", - добавил он.

Также президент отметил, что в Одессе продолжается спасательная операция. Сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать.

Смотрите видео - президент отреагировал на удар РФ по Одессе:

/ Скриншот

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из них попал в девятиэтажное здание спального района.

В результате атаки разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четыре жителя удалось спасти. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Силам ПВО удалось уничтожить 14 "Шахедов". Кроме того, защитники неба отправили в вечный полет еще один вражеский самолет Су-34.

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