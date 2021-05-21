Избиение полицейского коллегами в Днепре: СМИ узнали о махинациях с увольнением

Полицейского, избитого в Днепре, уволили задним числом, узнали журналисты / УНИАН

В Днепре задним числом уволили со службы полицейского Максима Калыняка, который утверждает, что его избили коллеги.

Калыняк обсудил свое увольнение с руководством Управления патрульной полиции в Днепропетровской области, сообщает d1.ua.

По сведениям издания, уже бывший полицейский спросил у начальства, как мог 16 и 17 мая быть на смене с оружием, если якобы был уволен 14 числа.

Руководство Управления полиции объяснило, что Калыняк нарвался на дисциплинарное взыскание (наказание за нарушение дисциплины) и согласно Дисциплинарному уставу Нацполиции мог быть наказан немедленно или на протяжении месяца.

Начальство Управления подтвердило, что полицейского наказали немедленно.

"…Поэтому, на каком основании уже уволенному Калыняку выдавали оружие и отправляли патрулировать улицы Днепра, – остается неизвестным", – отмечается в материале.

Максим Калыняк пообщался с руководством Управления патрульной полиции на Днепропетровщине – опубликовано видео

Читайте такжеЖестокое "воспитание" кулаками: в Одессе патрульный сломал нос подросткуРанее Максим Калыняк сообщил, что коллеги его избили в Днепре в кабинете замначальника Управления патрульной полиции на Днепропетровщине Вячеслава Маслюка.

Калыняк говорил, что в кабинет его позвали для того, чтобы зачитать приказ. Пострадавший добавил, что хотел все заснять на мобильный. Уже экс-патрульный пожаловался, что двое коллег выбили у него телефон. Калыняк сказал, что потом коллеги начали его бить.

Потерпевший смог вырваться из кабинета и вызвал следственно-оперативную группу. У него было разбито лицо.

Маслюк позже заявил, что конфликт произошел из-за мобильного – полицейский якобы клацал телефон, что-то снимал и не давал пройти. По словам замначальника, он сделал замечание подчиненному, отодвинул его руки с гаджетом, и потом началась не драка, а "борьба".