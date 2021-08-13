Избитая супруга и сын в кровавом подгузнике: в Днепре полиция задержала экс-прокурора за насилие

В Днепре копы задержали экс-прокурора за насилие / ua.depositphotos.com

В Днепре мужчина (бывший сотрудник прокуратуры) систематически избивает жену, дебоширит и нарушает общественный порядок. Об этом сообщает портал "Репортер Днепр".

Днепровские копы получили сообщение о конфликте в одном из домов на проспекте имени Богдана Хмельницкого. Прибывшие на вызов правоохранители, узнали от соседей, что мужчина регулярно совершает домашнее насилие в семье и терроризирует всех окружающих. А из его квартиры постоянно слышны крики, звуки драки, детский плач, а также отчетливо исходит неприятный запах.

Когда правоохранители попали в жилье, то оторопели. Множество вещей оказались окровавленными, повсюду царил беспорядок, куски разбитой мебели и прочий беспорядок. Сам мужчина был в нетрезвом состоянии и с руками в крови. Его супруга, тоже нетрезвая, была со свежими побоями на теле — в крови, синяках и прочих гематомах.

В квартире также находился трехлетний ребенок. Мальчик ползал в подгузнике со следами крови.

Было принято решение передать ребенка в медицинское учреждение для прохождения обследования. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы. Мужчину доставили в отделение полиции. Следствие продолжается.

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Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области 58-летнню женщину забил насмерть сын. Когда полицейские приехали в квартиру, то увидели на трупе женщины многочисленные повреждения.

36-летний сын умершей рассказал, что его мать вернулась домой от сожителя избитой и легла спать, а вскоре умерла. Но выяснилось, что он избил ее сам.