УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу

5 июля 2021, 13:33

Прибывшие на вызов правоохранители дебошира скрутили и надели на него наручники. Он звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают.

Житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу / скриншот из видео

Дикий случай произошел в Днепре – там мужчина подшофе бросался с кулаками на жену. Дебошира успокаивали правоохранители - они надели на него наручники, но тот успел прокусить ногу одному из копов.

Как сообщает Днепр оперативный, патрульные получили вызов, что на проспекте Героев нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. По прибытию, копы задержали семейного насильника.

"Во время задержания бросался с ножом, а после прокусил патрульном ногу, при себе имел 3 ножа. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", — отмечают очевидцы.

Прибывшие на вызов правоохранители дебошира скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают.

Мужчину забрали в райотделения полиции.

Реклама

Ранее в Павлограде Днепропетровской области 58-летнню женщину забил насмерть сын. Когда полицейские приехали в квартиру, то увидели на трупе женщины многочисленные повреждения. 36-летний сын умершей рассказал, что его мать вернулась домой от сожителя избитой и легла спать, а вскоре умерла.

новости Днепра
Сейчас вы просматриваете новость «"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астрологВ ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог Без слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешниБез слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегатьГороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать

Последние новости

13:33

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу

13:28

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19 Видео

13:27

Бесплатные 2 га земли: есть ли шансы получить свой кусок Видео

13:26

Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах Видео

13:23

В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола Видео

Реклама
13:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце Видео

12:46

Экстрим ради лайков: в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста Видео

12:44

Магнитная буря в июле: простые способы облегчения симптомов Видео

12:42

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

12:31

На Житомирщине подросток всадил пулю из ружья в 11-летнего друга Видео

12:27

Провал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с Беларусью Видео

12:26

7 признаков того, что вы - необыкновенная женщина Видео

12:23

Ливень в Одессе: затоплены улицы и заблокирована работа транспорта Видео

12:20

HBO отменила создание продолжения сериала Страна Лавкрафта

11:47

Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы Видео

11:46

"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2 Видео

11:41

Красиво и страшно одновременно: в Запорожской области засняли воздушное цунами Видео

11:28

В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так Видео

11:21

В России умер знаменитый актер Владимир Меньшов, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

11:16

"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт

Реклама
11:08

Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

11:01

Легендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта Видео

10:57

COVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры Видео

10:40

В Бердянске нет света и воды: курортный город затопило Фото

10:07

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Видео

10:05

"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном Видео

10:03

"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени Видео

09:57

Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку Видео

09:49

Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

09:48

Пять способов избежать заражения микробами в ресторане Видео

09:35

На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ Видео

09:25

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

09:04

В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом Видео

08:47

Перезапуск "Минска" и удар по России: Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

08:40

Гороскоп для Стрельца на июль 2021: период застоя и преобразования в финансовой сфере Видео

08:25

Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям Видео

08:21

Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза Видео

07:59

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании Видео

07:45

Параноик с топором намного опасней параноика без топора мнение

07:30

С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни Видео

Реклама
07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Видео

06:56

Ливни, град и шквалы: синоптик рассказал, чего сегодня ждать от погоды в Украине Видео

06:31

В Черном море возник торнадо: стихия напугала людей Видео

06:30

Не мир, а война: Россия готовится атаковать Украину мнение

06:02

Будет взрываться и гореть: астролог предупредил об опасностях июля для Украины Видео

05:28

Флаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского Видео

05:02

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

03:50

Потоки плесени и подача по часам: эксперт рассказал о водной катастрофе в Крыму Видео

03:02

Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android Фото

02:14

Гороскоп на завтра 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять