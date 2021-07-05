"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу

Житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу / скриншот из видео

Дикий случай произошел в Днепре – там мужчина подшофе бросался с кулаками на жену. Дебошира успокаивали правоохранители - они надели на него наручники, но тот успел прокусить ногу одному из копов.

Как сообщает Днепр оперативный, патрульные получили вызов, что на проспекте Героев нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. По прибытию, копы задержали семейного насильника.

"Во время задержания бросался с ножом, а после прокусил патрульном ногу, при себе имел 3 ножа. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", — отмечают очевидцы.

Прибывшие на вызов правоохранители дебошира скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают.

Мужчину забрали в райотделения полиции.

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