На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ

Лопата / УНИАН

В воскресенье, 4 июля 2021 года, злоумышленник избил 80-летнюю мать известного украинского финансиста и заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована. Об этом сам чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу. Потом украл золотую цепочку с шеи и убежал", — написал Рашкован.

Чиновник также добавил, что его мать чудом осталось в живых. Плюс, говорит он, соседи вовремя вызвали скорую помощь и полицию, которая поймала преступника.

"Полиция сработала отлично — преступника поймали. Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя. Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", — подытожил Рашкован.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную на ее рабочем месте. Он ворвался в магазин одежды, где она работает и несколько раз ударил ее кулаком.

После нападения девушку забрала "скорая помощь". Также пострадала еще одна сотрудница торговой точки, которая заступалась за сотрудницу, и пыталась угомонить нападавшего.

У пострадавшей сломан нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.