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"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине

29 июня 2021, 18:49

Девушка утверждает, трижды обращалась с заявлениями в полицию, однако защиты от полиции так и не дождалась.

Мужчина жестоко избил бывшую жену / скриншот

В Запорожье мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную на ее рабочем месте. Он ворвался в магазин одежды, где она работает и несколько раз ударил ее кулаком.

После нападения девушку забрала "скорая помощь". Также пострадала еще одна сотрудница торговой точки, которая заступалась за сотрудницу, и пыталась угомонить нападавшего.

У пострадавшей сломан нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Как оказалось, это бывший возлюбленный женщины. По словам девушки, разошлась они с сожителем именно потому, что он неоднократно избивал ее, несколько месяцев назад даже сломал руку.

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости. Ты будешь всю жизнь меня бояться, пока я тебе, су**, горло не перережу", — угрожал по телефону пострадавшей сожитель, пишет ТСН.

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Девушка утверждает, трижды обращалась с заявлениями в полицию, однако защиты от полиции так и не дождалась. На этот раз после составления протокола нападающего в очередной раз отпустили.

"Полиция никак не реагирует. Я говорю, что меня надо убить, чтобы вы как-то начали реагировать?! Полиция разводит руками и игнорирует все", — убеждает пострадавшая.

Пострадавшая добавила, что именно из-за постоянных побоев и сломанную руку она решила разорвать отношения с мужчиной, с которым прожила около года.

Уже после развода бывший снова избил ее, на улице на глазах у 5-летнего ребенка.

"Он начал меня бить и говорить что ему все это сойдет с рук, у него есть "края" в полиции, его посадят, а если его посадят, то он через три года выйдет и он меня убьет — мою семью и моего ребенка", — рассказывает пострадавшая Марина Кушнир.

А потом ворвался в квартиру, где раньше жила Марина.

"Квартиру снимала. Он ее там разгромил, перерезал детские вещи, разбил детские игрушки. Все, что ему случалось в руки, он разбивал", — добавляет женщина.

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Родители девушки говорят, после избиения в магазине полиция в очередной раз задержала нападавшего, однако уже через час снова отпустила, и он ворвался в больницу, где Марине оказывали первую помощь.

"Он деньги нам предлагает. "Я люблю ее, я хочу с ней помириться". И что это за любовь такая? До гроба? Пока не убьет, пока не пойдет ?!",- удивляется мама пострадавшей.

Юристы разъясняют, правоохранители игнорируют свои обязанности, не реагируя на заявления потерпевшей. За нарушение такого предписания "светит" арест.

"То, что происходит — это уже уголовное дело. Должны были уже предпринимать меры по факту того, что было насилие ранее. А ограничительный предписание — само собой должно было быть, чтобы защитить особу", — объясняет адвокат Денис Штабовенко.

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Напомним, ранее в городе Костополь (Ровенская область) местная коммерсантка напала и избила пенсионерку, которая возле ее магазина торговала молочными продуктами.

Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю молочную продукцию возле ее заведения.

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