Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО

Михаил Саакашвили / Reuters

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили раскритиковал заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса с критикой президента Владимира Зеленского.

Об этом Саакашвили написал в Facebook, комментируя высказывания Кривоноса насчет мобилизации в Украине в случае агрессии РФ.

"Генерал Кривонос – не политолог, не обозреватель, не отставник, который записался в эксперты, он действующий заместитель председателя СНБО. Функция этого должностного лица – готовить президента в упомянутых ситуаций, давать ему различные альтернативные варианты как на них реагировать, координировать действия Министерства обороны и других силовых структур. Но никак не отпускать насмешки из прессы, пытаясь доказать, что Зеленский полностью некомпетентен, а вот он, генерал Кривонос, в отличие от президента очень компетентный", – заявил Саакашвили.

Он поинтересовался, стремясь показать президента некомпетентным, подготовил ли Кривонос предложения как уберечь Украину от полномасштабного вторжения.

"Я бы такого заместителя главы СНБО немедленно уволил. Потому что его этот сегодняшний выпад говорит не о профессионализме, а, наоборот, о полном отсутствии профессиональной этики и о том, что этот орган или значительная его часть крайне неэффективна", – отменил он.

Читайте такжеВ СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФПо мнению Саакашвили, СНБО нужно реорганизовать и готовить "настоящие планы, рассчитанные на различные сценарии, а не шутки" в соцсетях и СМИ.

Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.

По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.