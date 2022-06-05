Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФ

Известный адвокат и военный Муси Найем был ранен в голову / Masi Nayyem

Известный адвокат, а теперь еще и украинский военный Маси Найем получил тяжелое ранение во время боевых действий. Об этом сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов, который также находится в составе ВСУ.

Состояние Найема тяжелое, его везут в больницу.

"Маси Найем - тяжелораненый, везут в больницу", - написал Олег Сенцов.

Украинский бизнесмен Андрей Ставницер подтвердил ранение адвоката и добавил, что он был ранен в голову. По данным бизнесмена, Маси Найема везут в больницу им. Мечникова в Днепре.

"Друг, держись. Те кто умеют молиться - молятся за тебя", - написал Андрей Ставницер.

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