Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФ

Раненного Маси Найема везут в больницу им. Мечникова в Днепре.
Известный адвокат, а теперь еще и украинский военный Маси Найем получил тяжелое ранение во время боевых действий. Об этом сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов, который также находится в составе ВСУ.
Состояние Найема тяжелое, его везут в больницу.
"Маси Найем - тяжелораненый, везут в больницу", - написал Олег Сенцов.
Украинский бизнесмен Андрей Ставницер подтвердил ранение адвоката и добавил, что он был ранен в голову. По данным бизнесмена, Маси Найема везут в больницу им. Мечникова в Днепре.
"Друг, держись. Те кто умеют молиться - молятся за тебя", - написал Андрей Ставницер.
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Автор: Ангелина Подвысоцкая