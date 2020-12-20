Известный журналист займет высокий пост в Минобороны

Бутусов сообщил, какой пост займет в Минобороны / Фото: Facebook/Юрий Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов назначен внештатным советником министра обороны Украины.

На своей странице в Facebook блогер уточнил, что ему предложили четыре возможных должности в ведомстве, однако ему они показались недостаточно влиятельными. В результате дискуссий он был назначен внештатным советником министра без зарплаты на испытательный срок в два месяца.

"Признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны, и признание министром необходимости реагирования на критику. О какой-то политической поддержке, о пиаре, речь даже не поднималась, так что, как все понимают, в моей работе журналиста ничего не поменяется", - подчеркнул автор.

Читайте также"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороныПо словам Бутусова, в Миноброны нужно делать структурные реформы и расследовать резонансные дела, поэтому информационное освещение является важным фактором. Журналист обещает публиковать материалы о развитии армии и оборонном планировании за следующие два месяца своей работы в министерстве.

Блогер подытожил, что будет активно работать, но без заработной платы и рабочего места в здании ведомства.

Минобороны Украины