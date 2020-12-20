Известный журналист займет высокий пост в Минобороны

Блогер убежден, что его профессиональную деятельность по достоинству оценили в ведомстве.
Украинский журналист Юрий Бутусов назначен внештатным советником министра обороны Украины.
На своей странице в Facebook блогер уточнил, что ему предложили четыре возможных должности в ведомстве, однако ему они показались недостаточно влиятельными. В результате дискуссий он был назначен внештатным советником министра без зарплаты на испытательный срок в два месяца.
"Признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны, и признание министром необходимости реагирования на критику. О какой-то политической поддержке, о пиаре, речь даже не поднималась, так что, как все понимают, в моей работе журналиста ничего не поменяется", - подчеркнул автор.
Читайте также"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороныПо словам Бутусова, в Миноброны нужно делать структурные реформы и расследовать резонансные дела, поэтому информационное освещение является важным фактором. Журналист обещает публиковать материалы о развитии армии и оборонном планировании за следующие два месяца своей работы в министерстве.
Блогер подытожил, что будет активно работать, но без заработной платы и рабочего места в здании ведомства.
Минобороны Украины
В распоряжение Министерства обороны Украины попала информация, согласно которой Россия готовится к размещению ядерного оружия на территории аннексированного Крыма.
Эксперт по морскому праву Бондан Устименко заявлял, что россияне уже разместили на территории оккупированной автономной республики Крым ракеты с ядерными боеголовками и самолеты, которые должны их перевозить. Действия россиян привели к тому, что вся восточная часть Североатлантического альянса оказалась под угрозой.
В ноябре заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что Россия после аннексии Крыма может размещать свои ядерные арсеналы в селах Краснокаменка и Балаклава – объектах, предназначенных для таких целей еще со времен СССР. Если там появится ядерное оружие, РФ из Крыма может угрожать даже Великобритании.