К КСУ стягивают спецназ, участники митинга рвутся внутрь

Что творится под КСУ: спецназ и ультиматум участников митинга / Фото facebook.com/sych.vitaly

Под здание КСУ, которое ранее забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашками, стягивают спецназ. Отметим, что здание уже было окружено спецтехникой, там находятся около 650 силовиков.

Перед этим участники митинга выдвинули судьям КСУ ультиматум: им дали 10 минут, чтобы выйти и объяснить участникам протеста решение отменить уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.

По истечении десяти минут участники митинга начали рваться внутрь, скандируя: "Открывай!", "Зелю – геть!" и "Аваков – черт!". Из суда к людям так никто и не вышел, передает корреспондент УНИАН.

Людей сдерживают правоохранители в шлемах и специальной экипировке.

Конфликт вокруг КСУ: что было ранее