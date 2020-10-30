К КСУ стягивают спецназ, участники митинга рвутся внутрь

Участники митинга поставили судьям КСУ ультиматум.
Под здание КСУ, которое ранее забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашками, стягивают спецназ. Отметим, что здание уже было окружено спецтехникой, там находятся около 650 силовиков.
Перед этим участники митинга выдвинули судьям КСУ ультиматум: им дали 10 минут, чтобы выйти и объяснить участникам протеста решение отменить уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
По истечении десяти минут участники митинга начали рваться внутрь, скандируя: "Открывай!", "Зелю – геть!" и "Аваков – черт!". Из суда к людям так никто и не вышел, передает корреспондент УНИАН.
Людей сдерживают правоохранители в шлемах и специальной экипировке.
Конфликт вокруг КСУ: что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
Автор: Диана Беловодская