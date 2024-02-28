Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

Российские оккупанты способны запускать беспилотники с территории оккупированного Приднестровья, сказала представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.

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Россия может запускать из Приднестровья БПЛА для разведки - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

В ходе полномасштабной войны агрессора России против Украины ВСУ не фиксировали запусков беспилотников типа Shahed с территории оккупированного Приднестровья. Однако БПЛА оттуда могут применяться с целью ведения разведки. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что на вооружении у российских оккупантов в "ПМР" есть беспилотники. Пока они не применялись, однако враг может их задействовать для разведки.

"В нашей истории и аналитике таких запусков мы не фиксировали. В частности, дронов "Шахед" там не было. Беспилотные летальные аппараты враг может использовать, в том числе, и с направления Приднестровья над, к примеру, государственной границей, с целью сбора данных. По состоянию на сейчас таких случаев мы не фиксировали, однако знаем, что на вооружении у них есть подобное оборудование", - подчеркнула Гуменюк. видео дня

Справка

В чем суть Приднестровского конфликта

Приднестровье – территория Молдовы, которую она не контролирует с 1992 года. В начале 1990-х там произошел конфликт из-за языковых противоречий, которым воспользовалась Россия, чтобы раскачать ситуацию.

В течение 20 лет там находятся российские войска. Контингент насчитывает около 1700 оккупантов.

Это один из первых замороженных конфликтов на территории постсоветского пространства. Он до сих пор не урегулирован.

Российский анклав Приднестровье в Молдове / Инфографика Главреда

Обращение к России из Приднестровья

"Депутаты" Приднестровья обратились к России с "просьбой о защите" от Молдовы. В частности, 28 февраля они обвинили Кишинев в "экономической блокаде" самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики". В качестве одного из "аргументов" обращения к РФ они назвали то, что там проживает "200 тысяч российских граждан".

Позже появилась первая реакция России на обращение Приднестровья. В МИД РФ сказали, что профильные ведомства рассмотрят инициативу ПМР.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов", - пропагандистски сказали в Москве.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия по Приднестровью не получила результата, на который рассчитывала.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. В данной ситуации их усилия - политические и информационные - потерпели крах", - сказал представитель военной разведки Андрей Юсов.

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