Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

В ходе полномасштабной войны агрессора России против Украины ВСУ не фиксировали запусков беспилотников типа Shahed с территории оккупированного Приднестровья. Однако БПЛА оттуда могут применяться с целью ведения разведки. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что на вооружении у российских оккупантов в "ПМР" есть беспилотники. Пока они не применялись, однако враг может их задействовать для разведки.
"В нашей истории и аналитике таких запусков мы не фиксировали. В частности, дронов "Шахед" там не было. Беспилотные летальные аппараты враг может использовать, в том числе, и с направления Приднестровья над, к примеру, государственной границей, с целью сбора данных. По состоянию на сейчас таких случаев мы не фиксировали, однако знаем, что на вооружении у них есть подобное оборудование", - подчеркнула Гуменюк.видео дня
Справка
В чем суть Приднестровского конфликта
Приднестровье – территория Молдовы, которую она не контролирует с 1992 года. В начале 1990-х там произошел конфликт из-за языковых противоречий, которым воспользовалась Россия, чтобы раскачать ситуацию.
В течение 20 лет там находятся российские войска. Контингент насчитывает около 1700 оккупантов.
Это один из первых замороженных конфликтов на территории постсоветского пространства. Он до сих пор не урегулирован.
Обращение к России из Приднестровья
"Депутаты" Приднестровья обратились к России с "просьбой о защите" от Молдовы. В частности, 28 февраля они обвинили Кишинев в "экономической блокаде" самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики". В качестве одного из "аргументов" обращения к РФ они назвали то, что там проживает "200 тысяч российских граждан".
Позже появилась первая реакция России на обращение Приднестровья. В МИД РФ сказали, что профильные ведомства рассмотрят инициативу ПМР.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов", - пропагандистски сказали в Москве.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия по Приднестровью не получила результата, на который рассчитывала.
"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. В данной ситуации их усилия - политические и информационные - потерпели крах", - сказал представитель военной разведки Андрей Юсов.
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