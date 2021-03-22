Как с фасада Офиса Зеленского смывают граффити радикалов после погрома

Здание ОП ремонтируют после погрома радикалами / УНИАН

В здании Офиса президента сняли три двери, поврежденных в субботу вечером во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как сообщает УНИАН, на здании ОПУ до сих пор остаются надписи, сделанные участниками акции.

Подчеркивается, что центральный вход в Офис президента огражден сигнальной лентой, поврежденные двери сняты, вместо них установлены листы фанеры, надписи и краска на стенах и окнах остаются.

/ УНИАН

По уточнению Telegram-канала PavlovskyNEWS, сотрудники клининговой компании, которая занимается очисткой фасада ОП, очистили только шесть букв из многочисленных надписей на фасаде здания.

В компании обещают, что процесс очистки стен займет не более двух дней. Чтобы краска смывалась, сегодня поверхность, на которой нанесены надписи, обрабатывали химическим раствором. После этого струя воды под напором смывала краску.

/ PavlovskyNEWS

Известно, что ранее эта же клининговая компания предоставляла услуги таким государственным учреждениям как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Офис крупных налогоплательщиков.

/ PavlovskyNEWS

В свою очередь издание Vesti уточняет, что в клиниговых компаниях сообщили, что работы по очистке квадратного метра стоят около 60 гривен, но это в случае, если очищать нужно акриловую краску. Приблизительную стоимость работ оценили в 50 тысяч гривен.

Беспорядки у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: