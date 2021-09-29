"Какая Украина? Нет такой страны": 16-летний фанат Ленина из Киева спровоцировал скандал в Сети

Парень заявил, что Украина – это "неудавшийся проект Запада". Кроме того, по его версии, Россия "ни на кого не нападала", а сам он готов идти "воевать за идею".
В Сети разгорелся очередной скандал из-за антиукраинских высказываний. В этот раз отличился 16-летний парень из Киева, который переехал в столицу из Авдеевки Донецкой области.
Молодой человек, которого зовут Егор Антонюк, назвал российско-украинскую войну – "гражданской", а Украину – "неудавшимся проектом Запада". Такие высказывания он опубликовал в соцсетях, скриншоты которых обнародовал Telegram-канал Катарсис.
"Какая Украина? Нет такой страны. Украина – это неудавшийся проект запада. Россия ни на кого не нападала. На Украине – гражданская война и бандеровские сволочи сами в этом виноваты", – написал парень.
Также он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Егор считает, что русский язык в Украине нужно сделать вторым государственным, провести референдум по вопросу федеративного устройства, а также запретить ультраправые организации и вступить в таможенный союз.
В Сети нашли фото, на которых он позирует с памятником Ленину и георгиевской лентой.
На странице запрещенной в Украине российской соцсети Вконтакте парень озвучивал желание , чтобы Авдеевку "поскорее захватила ДНР", а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" стали частью РФ.
Кроме того, парень озвучивал желание после своего совершеннолетия поехать на Донбасс "воевать за идею".
Позже появилось видео, на котором подросток просит прощения за свои высказывания.
"Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю, что был не прав. Простите меня, я так делать больше не буду, обещаю", – сказал парень.
Как сообщал Главред, 21 сентября в Сеть попало видео, на котором видно, как жительница Каменского взяла маленький флаг Украины и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девушка ответила, что это - "не ее флаг".
Читайте также"Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флагиРолик привлек внимание полицейских. В ходе проверки выяснилось, что девушке 15 лет. Она учится в одной из школ Каменского. В действиях девушки увидели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 стати 338 УК Украины - надругательство над государственными символами.
Позже девушка извинилась за свои действия.