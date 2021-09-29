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"Какая Украина? Нет такой страны": 16-летний фанат Ленина из Киева спровоцировал скандал в Сети

29 сентября 2021, 06:51
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Парень заявил, что Украина – это "неудавшийся проект Запада". Кроме того, по его версии, Россия "ни на кого не нападала", а сам он готов идти "воевать за идею".

Подросток из Киева позировал на фото с георгиевской лентой/ t.me/catars_is

В Сети разгорелся очередной скандал из-за антиукраинских высказываний. В этот раз отличился 16-летний парень из Киева, который переехал в столицу из Авдеевки Донецкой области.

Молодой человек, которого зовут Егор Антонюк, назвал российско-украинскую войну – "гражданской", а Украину – "неудавшимся проектом Запада". Такие высказывания он опубликовал в соцсетях, скриншоты которых обнародовал Telegram-канал Катарсис.

"Какая Украина? Нет такой страны. Украина – это неудавшийся проект запада. Россия ни на кого не нападала. На Украине – гражданская война и бандеровские сволочи сами в этом виноваты", – написал парень.

t.me/catars_is
t.me/catars_is

Также он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Егор считает, что русский язык в Украине нужно сделать вторым государственным, провести референдум по вопросу федеративного устройства, а также запретить ультраправые организации и вступить в таможенный союз.

t.me/catars_is

В Сети нашли фото, на которых он позирует с памятником Ленину и георгиевской лентой.

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t.me/catars_is
t.me/catars_is

На странице запрещенной в Украине российской соцсети Вконтакте парень озвучивал желание , чтобы Авдеевку "поскорее захватила ДНР", а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" стали частью РФ.

t.me/ukrnatio

Кроме того, парень озвучивал желание после своего совершеннолетия поехать на Донбасс "воевать за идею".

1632886759-9375.jpg
t.me/ukrnatio
t.me/ukrnatio
t.me/ukrnatio

Позже появилось видео, на котором подросток просит прощения за свои высказывания.

"Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю, что был не прав. Простите меня, я так делать больше не буду, обещаю", – сказал парень.

Как сообщал Главред, 21 сентября в Сеть попало видео, на котором видно, как жительница Каменского взяла маленький флаг Украины и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девушка ответила, что это - "не ее флаг".

Читайте также"Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флагиРолик привлек внимание полицейских. В ходе проверки выяснилось, что девушке 15 лет. Она учится в одной из школ Каменского. В действиях девушки увидели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 стати 338 УК Украины - надругательство над государственными символами.

Позже девушка извинилась за свои действия.

viber
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