Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского эксперта / Фото УНИАН

Операции, которые проводят бойцы Сил специальных операций на юге Украины, прямо влияют на ситуацию на фронте. Но переломным моментом этой русско-украинской станет деоккупация Херсона либо уничтожение Крымского моста. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин.

"Переломом в войне России против Украины будут кардинальные события. К примеру, полное освобождение Херсона. Уничтожение Крымского моста также станет переломным моментом. Однако эти факторы будут частью большого процесса", — говорил.

Левин также пояснил, что разрушение логистики россиян также влияет на боевые действия.

"Война - это процесс и нельзя говорить, что какие-то вещи происходят моментально. Так, уничтожение логистики уменьшает темпы поставки необходимых для функционирования российского войска ресурсов. Однако это лишь элемент процесса", — подытожил эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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