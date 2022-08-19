Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского эксперта

По словам военного эксперта из Израиля Игаля Левина, переломным моментом этой войны станет деоккупация Херсона или уничтожение Крымского моста.
Операции, которые проводят бойцы Сил специальных операций на юге Украины, прямо влияют на ситуацию на фронте. Но переломным моментом этой русско-украинской станет деоккупация Херсона либо уничтожение Крымского моста. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин.
"Переломом в войне России против Украины будут кардинальные события. К примеру, полное освобождение Херсона. Уничтожение Крымского моста также станет переломным моментом. Однако эти факторы будут частью большого процесса", — говорил.
Левин также пояснил, что разрушение логистики россиян также влияет на боевые действия.
"Война - это процесс и нельзя говорить, что какие-то вещи происходят моментально. Так, уничтожение логистики уменьшает темпы поставки необходимых для функционирования российского войска ресурсов. Однако это лишь элемент процесса", — подытожил эксперт.
Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
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