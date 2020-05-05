В Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в Украине

Служба занятости / УНИАН

В Украине продолжает расти количество безработных. За период карантина их стало на 166 тысяч больше. Ныне этот показатель составляет 463 422 тысяч человек.

Соответствующее сообщение во вторник, 5 мая, опубликовали представители Госслужбы занятости, сообщает портал Интерфакс-Украина. По данным ведомства, пособие по безработице получают 387,47 тысячи украинцев

Кроме того, в Госслужбы занятости рассказали о том, что уменьшилось количество вакансий - до 51,8 тысячи (-42% меньше по состоянию на 2019-й).

Также известно, что 4 мая число зарегистрированных безработных в Украине было наивысшим среднедневным показателем за весь период коронавирусного карантина - 10,16 тысячи человек.

Напомним, ранее начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала о том, что в Украине за время карантина число зарегистрированных безработных выросло на 30% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.