Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной

Польша восстановила авиасообщение с Украиной 1 июля / Reuters

В среду, 1 июля, впервые с марта текущего года пассажиры смогли отправиться из Вроцлава в Киев. Утром и днем в аэропорту Киев были приняты и отправлены рейсы из Варшавы и Вроцлава.

Как сообщает издание Dziennik Polski, возобновление пассажирских авиаперелетов между Польшей и Украиной стало возможным после издания польским Советом министров распоряжения от 30 июня, согласно которому Украину исключили из списка стран, с которыми запрещено осуществление регулярных авиарейсов по причине пандемии коронавирусной инфекции.Читайте такжеВ Польше объяснили, кому из украинцев разрешен въезд на территорию страны

Таким образом, Польша сняла запреты на полеты в Великобританию и Украину. Кроме того, с 3 июля поляки планируют возобновить авиарейсы в Париж.

1 июля международный аэропорт Киев имени Сикорского принял и отправил первые рейсы из Варшавы и Вроцлава. Обслуживает рейсы авиакомпания Wizz Air. Информации об осуществлении авиарейсов из Польши в другие украинские города пока нет.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, нужна ли обсервация по возвращению в Украину из Польши

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня Польша возобновила авиасообщение со странами Европейского Союза. Авиарейсы с государствами, которые не входят в ЕС, восстановлено не было.

Ранее сообщалось, что польские авиакомпании готовились к восстановлению авиасообщения с Украиной с 15 июля.