"Выход из красной зоны": на Львовщине город устроил "карантинный бунт"

Власти Самбора устроили "карантинный бунт" / УНИАН

В понедельник, 17 августа, в городе Самбор Львовской области, который попал в "красную" зону карантина из-за китайского коронавируса COVID-19, горсовет отказался усиливать ограничительные меры.

Внесение города в "красную" карантинную зону противоречит Конституции, решили депутаты горсовета во время заседания, сообщает zaxid.net.

По его данным, депутаты также одобрили обращение к президенту Владимиру Зеленскому, главе Минздрава Максиму Степанову и главе Львовской областной госадминистрации Максиму Козицкому c просьбой исключить Самбор из "красной" зоны, поскольку это не отвечает реальному положению дел с заболеваемостью коронавирусом.

"...общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, (депутаты – Ред.) разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований", – отмечается в материале.

Читайте такжеУжесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозеРанее сообщалось, что в "красную" зону карантина попали Самбор, Кицманский район Черновицкой области, часть Ровенской области, город Беляевка Одесской области и часть территории Ивано-Франковщины.

В "красной" зоне, в частности, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность торгово-развлекательных центов, кафе, ресторанов, спортзалов и кинотеатров.