12 регионам Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава

По состоянию на утро, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не отвечают установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.
Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.
Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
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Пока не готовы к ослаблению карантина:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Отметим, что в Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 51,08% при норме в 10%.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.