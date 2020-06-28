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12 регионам Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава

В Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 51,08% при норме в 10%.

28 июня 2020, 13:58
Врач, карантин
Почти половина Украины не готова к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на утро, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не отвечают установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

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Пока не готовы к ослаблению карантина:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

Отметим, что в Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 51,08% при норме в 10%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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