12 регионам Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава

Почти половина Украины не готова к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на утро, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не отвечают установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

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Пока не готовы к ослаблению карантина:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Отметим, что в Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 51,08% при норме в 10%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.