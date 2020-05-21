Что ждет школьников с сентября: в Минобразования озвучили планы

В украинских школах изменится формат обучения / УНИАН

С нового учебного года в украинских школах продолжат практику дистанционного обучения наряду с уроками в классах и будут проверять, как ученики усвоили образовательную программу во время карантина. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, уже с сентября в украинских школах планируют активно использовать альтернативный формат обучения.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - сказала она в эфире программы Сніданок з 1+1.

Также Мандзий анонсировала введение "корректирующего обучения", предусматривающего проверку учителями усвоенного учениками за время карантинных мероприятий учебного материала. Каким образом это будет реализовано, решать будут учителя.

Напомним, с 1 июня в Киеве будут открыты школы, где выпускники будут сдавать Внешнее независимое оценивание.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что обучение в школах страны возобновится не раньше 1 сентября.