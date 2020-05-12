Как и когда в Украине заработает транспорт: опубликован план и дата

Пассажирские перевозки будут возобновлены в три этапа / "5 канал"

В Украине остается актуальной проблема возобновления пассажирских перевозок, которые, согласно плану Министерства инфраструктуры, будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня.

На первом этапе, с 22 мая, будут запущены городские и пригородные перевозки. Маршрутных такси не будет, а пригородные перевозки разрешат исключительно в пределах одного района, сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Следующим шагом станет запуск с 29 мая пассажирских перевозок в рамках одного региона. Начнут маршрут около половины пригородных поездов, а также 42 электропоезда направления дальнего следования – Интерсити+ и Ночной экспресс. Кроме того, с 29 мая также планируется возобновление авиасообщения внутри страны.

Уже на третьем, заключительном этапе, который планируют реализовать с 9 июня, полноценно могут быть возобновлены межобластные пассажирские перевозки, международные автоперевозки, а также маршрутные такси. Спустя три дня, 12 июня, запустят все пригородные поезда, которые возобновят движение по графику. После этого будут запущены международные и сезонные поезда.



График запуска пассажирских перевозок в Украине

22 мая – заработают городские и пригородные перевозки

29 мая – будут запущены пригородные поезда и 42 электропоезда дальнего следования

9 июня – возобновятся межобластные пассажирские автоперевозки и внутреннее авиасообщение

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