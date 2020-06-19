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Будет ли в Украине жесткий карантин: Зеленский озвучил новый план в связи со вспышкой COVID-19

Карантин в Украине ужесточать пока не будут.

19 июня 2020, 15:46
Зеленский
Зеленский призывает власть поговорить с украинцами / УНИАН

В связи с новыми коронавирусными рекордами в Украине на высшем политическом уровне обсуждается вопрос предотвращения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19. Возможность введения жесткого карантина пока не стоит на повестке дня, власти будут пытаться наладить коммуникацию с украинцами с целью предупреждения дальнейших заражений.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам главы государства, власть должна наладить диалог с обществом, чтобы у всех было четкое представление о мероприятиях по борьбе с китайской коронавирусной угрозой.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - отметил Зеленский на совещании по борьбе с COVID-19 в Украине.

Кроме того, на совещании обсудили возможность введения более жестких противоэпидемиологических мер. Представители правительства заявили, что такой шаг может привести к серьезным экономическим проблемам и согласились с выводами, согласно которым в качестве альтернативы таким мерам нужно усилить диалог между властью и обществом.

Таким образом, планов по поводу ужесточения карантинных мер в украинских коридорах власти пока нет.

По состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине установлено 34 984 прецедента заражения COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразился еще 921 украинец.

Напомним, 17 июня было принято решение об ужесточении контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Данные меры будут предприняты в отношении сферы пассажирских перевозок и соблюдения масочного режима.

Тем временем в Киеве заявили, что украинцам следует приготовиться к продлению карантинных мероприятий еще на 6 месяцев.

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