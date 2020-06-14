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Запуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров

14 июня 2020, 14:40

Руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о "красных" и "зеленых" зонах для пассажиров.

Самолет
В Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров лайнеров/ УНИАН

После запуска международных авиаперелетов с 15 июня 2020 года для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила.

С таким заявлением в рамках традиционного онлайн-брифинга выступил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, к странам "красной" зоны относятся те, в которых количество активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения.

"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона ‒ страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем ‒ "красная" зона, с меньшим ‒ "зеленая", ‒ заявил Степанов.

По словам руководителя Минздрава, все иностранные граждане, которые будут прилетать в Украину, обязаны иметь страховой полис, покрывающий лечение в случае заболевания Covid-19. При этом те люди, которые прилетят из стран "красной" зоны, должны будут проходить самоизоляцию либо обсервацию. Соответственно, пассажиры из стран "зеленой" зоны будут освобождены от карантинных мер.

Напомним, ранее международный аэропорт Борисполь возобновил авиаперелеты по Украине с 5 июня 2020 года. Первые рейсы были организованы в Днепр и Одессу,

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