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В Украине стартовала волна обещанных Зеленским карантинных проверок: названы города

В Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве начались проверки в общественном транспорте.

24 июня 2020, 11:30
Транспорт
В Киеве стартовали проверки общественного транспорта / УНИАН

Украинские власти усилили контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер. В связи с этим в ряде городов начались проверки на предмет соответствия работы транспорта требованиям правительства.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, власть уже проверяет, как в Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве работает сфера пассажирских перевозок в условиях адаптивного карантина в Украине.

Проведением проверки занимается Укртрансбезпека совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 13 июня в ходе совещания по вопросам противодействия коронавирусной инфекции президент Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения проверок в местах скопления людей. В частности, он призвал провести такие мероприятия в общественном транспорте, магазинах и на рынках.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, анонсировал ужесточение ответственности за несоблюдение профилактических мер в условиях карантина. Лицам, которые нарушают требования карантина, грозит административная ответственность.

Тем временем в Украине с 22 июня изменили алгоритм введения жестких противоэпидемиологических мероприятий.

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