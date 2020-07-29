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В Украине возросло число областей, не готовых к ослаблению карантина

29 июля 2020, 14:57

10 областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина.

маска, карантин, коронавирус
В Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине, по состоянию на 29 июля, 10 областей не отвечают требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что Минздрав, при составлении показателей, ориентируется на следующие требования: критерий заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией; показатель доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции, критерий динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, а также показатель охвата тестированием регионов Украины.

Требованиям не соответствует эпидемическая ситуация в следующих регионах:

  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Черниговской области.
/ moz.gov.ua

Отметим, что по состоянию на 28 июля, в Украине 9 областей были не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тыс. 597 случаев COVID-19, за минувшие сутки - 1022 новых. Выздоровели 37 тыс. 394 человека, зарегистрировано 1 тыс. 650 летальных случаев.

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