Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой

Зеленский выступил с инициативой о запуске общественного транспорта / УНИАН

Президент Владимир Зеленский предложил предоставить возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопрос о запуске общественного транспорта под гарантии соблюдения всех условий противоэпидемиологических мер. Об этом глава государства заявил в ходе совещания в Офисе президента.

По словам гаранта, власти должны обеспечить людям возможность добираться на работу.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности" – сказал Зеленский.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над вопросом восстановления общественного транспорта в рамках второго этапа ослабления противокоронавирусных мероприятий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов акцентировал внимание на том, что по состоянию на данный момент эпидемиологическая ситуация в 8 регионах Украины не позволяет в данных областях запустить процедуру возобновления работы общественного транспорта.

Ранее в Мининфраструктуры опубликовали план, согласно которому все пассажирские перевозки в Украине будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня. Реализация плана зависит от масштабов распространения коронавирусной инфекции по территории страны.