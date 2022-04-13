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Касьянов рассказал, каким странам выгодно скорейшее завершение войны в Украине

13 апреля 2022, 02:37

Как считает известный волонтер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов, у других государств есть вполне четкие намерения насчет украино-российской войны.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов / УНИАН

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов во время чата на Главреде оценил, каким именно зарубежным государствам выгодно продолжение украино-российской войны.

"Не могу назвать ни единой страны, которой была бы выгодна война в Украине. Даже России она уже невыгодна, потому что РФ её проигрывает. И я считаю бредом то, что Соединённые Штаты заинтересованы в длительной войне, потому что она ослабляет Россию. Штатами управляют не дураки, и они знают, что любая война ослабляет не только воюющие, но и другие страны тоже. Ведь им придется вкладываться в восстановление Украины", - говорит он.

Кроме того, говорит Касьянов, страны Запада наверняка не хотят, чтобы государство-агрессор, Россия, ослабела. Ведь никому не нужна бедная-несчастная страна с ядерной бомбой.

"никто не заинтересован в ослаблении России до такой степени, чтобы она развалилась на части, а оружие расползлось, оказавшись в непонятно каких руках. Ведь и Украина лишилась ядерного оружия потому, что Запад был заинтересован в существовании единого центра управления ядерным оружием. Запад просто не может хотеть ослабления России до такой степени, чтобы это угрожало мировой безопасности", - считает он.

И, в конечном итоге, говорит Касьянов, власти стран Запада точно хотят, чтобы 4 миллиона беженцев вернулись в Украину как можно скорее.

"Также Запад не хочет, чтобы Украина была разрушена этой войной настолько, чтобы ее восстановление затянулось на многие десятки лет, а украинские беженцы жили бы всё это время в западных странах. Беженцев из Украины уже очень много – 4 млн человек. И Запад заинтересован в том, чтобы эти люди вернулись домой, так как никто не хочет кормить украинцев, поскольку всё это создаёт нагрузку на западные страны", - подытожил он.

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Напомним, ранее , Юрий Касьянов говорил - если сначала в Кремле был развернут список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь после постоянных неудач на фронте "аппетиты" российской диктаторской власти существенно уменьшились.

"Изначально у Кремля были абсолютно фантастические цели вроде денацификации, демилитаризации, угрозы НАТО. Позже, когда Россия заслуженно получила по зубам, начисто проиграв первый этап войны, она начала пересматривать свои цели", – сказал он.

Автор: Егор Бунин
viber
ядерное оружие беженцы Юрий Касьянов новости Украины
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