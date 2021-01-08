Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях

Иран должен понести наказание за катастрофу самолета МАУ под Тегераном, утверждает Алексей Данилов.
Украине не следует соглашаться с предложением официального Тегерана о компенсации родственникам погибших в деле о катастрофе самолета МАУ рейса PS752 под Тегераном. Предложение не соответствует вине Ирана в трагедии.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, позиция властей заключается в том, что компенсация, предложенная Тегераном, не соответствует степени вины государства в катастрофе самолета МАУ.
"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должно нести на себе государство Иран", - цитирует чиновника издание УНН.Читайте такжеГодовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие
По его словам, о том, является ли предложенная сумма соизмеримой вине Тегерана, должны говорить родственники погибших.
"Мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор", - подчеркнул Данилов.
Катастрофа самолета МАУ в Иране
- Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.
- Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
- 19 октября 2020 года замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран готов взять на себя ответственность за авиакатастрофу и выполнить свои обязательства перед родственниками погибших.
- 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.