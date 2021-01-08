Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях

Данилов считает, что Украина не должна принимать от Ирана действующее предложение о компенсации / УНИАН

Украине не следует соглашаться с предложением официального Тегерана о компенсации родственникам погибших в деле о катастрофе самолета МАУ рейса PS752 под Тегераном. Предложение не соответствует вине Ирана в трагедии.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, позиция властей заключается в том, что компенсация, предложенная Тегераном, не соответствует степени вины государства в катастрофе самолета МАУ.

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должно нести на себе государство Иран", - цитирует чиновника издание УНН.Читайте такжеГодовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие

По его словам, о том, является ли предложенная сумма соизмеримой вине Тегерана, должны говорить родственники погибших.

"Мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор", - подчеркнул Данилов.

Катастрофа самолета МАУ в Иране