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Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях

8 января 2021, 17:42
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Иран должен понести наказание за катастрофу самолета МАУ под Тегераном, утверждает Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Данилов считает, что Украина не должна принимать от Ирана действующее предложение о компенсации / УНИАН

Украине не следует соглашаться с предложением официального Тегерана о компенсации родственникам погибших в деле о катастрофе самолета МАУ рейса PS752 под Тегераном. Предложение не соответствует вине Ирана в трагедии.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, позиция властей заключается в том, что компенсация, предложенная Тегераном, не соответствует степени вины государства в катастрофе самолета МАУ.

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должно нести на себе государство Иран", - цитирует чиновника издание УНН.Читайте такжеГодовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие

По его словам, о том, является ли предложенная сумма соизмеримой вине Тегерана, должны говорить родственники погибших.

"Мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор", - подчеркнул Данилов.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

  • Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.
  • Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
  • 19 октября 2020 года замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран готов взять на себя ответственность за авиакатастрофу и выполнить свои обязательства перед родственниками погибших.
  • 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.

СНБО авиакатастрофа МАУ Тегеран Алексей Данилов
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