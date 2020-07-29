Украина наносит ответный удар: в СНБО анонсировали реакцию на учения Кавказ-2020

Украина может провести военные учения в ответ на Кавказ 2020 - секретарь СНБО / УНИАН

Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020, которые пройдут у украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры. При этом военные учения нашей армии могут пройти в неожиданных местах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, риск российской военной угрозы в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, однако украинская армия контролирует ситуацию в данных регионах и не позволит реализовать агрессию со стороны РФ.

В то же время Киев не должен недооценивать военную мощь Москвы.

"То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну – с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы – большая ошибка", - отметил чиновник.Читайте также"Украинцы не хотят воевать": эксперт оценил вероятность нападения РФ

Также он добавил, что в противостоянии с Россией Украина может рассчитывать на помощь международных стран-партнеров. Поэтому в ответ на российские военные учения Украина может реализовать свои военные маневры, причем уже в сентябре.

"Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения – давайте увидим", - резюмировал Данилов.

Напоследок секретарь СНБО подчеркнул, что реакция России на ответные маневры Киев не интересует.Читайте такжеРоссия провела внезапную проверку войск у границ Украины: названа причина

Напомним, с 17 июля в России по поручению президента Владимира Путина началась проверка войск. В рамках ревизии способности российской армии к военным действиям командование привело воинские подразделения у границ Украины в режим полной боеготовности.