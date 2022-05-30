"Казалось, что это билет в один конец": командир одесского батальона вытащил из ада 10 раненых бойцов

Командир одесского батальона вывел из оцепления 10 раненых бойцов / facebook.com/28brigade

Командир батальона одесской бригады Сергей Ткачук вывел из полного оцепления раненых бойцов.

В апреле 2022 года военнослужащий получил задание – доставить в одно из сел на линии фронта оружие, сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Мне казалось, что это билет в один конец, но приказы командования не обсуждаются. Ночью мы двинулись по морю. Дорога была нелегкой, более четырех часов мы шли посреди шторма", – рассказал Сергей.

Боец увез морем на лодке 10 украинских защитников. В настоящее время они получают медицинскую помощь.

"Россияне нас заметили только когда мы выходили оттуда. И тогда начался кошмар. Лодка была перегружена, мы не могли отойти быстро. А орки били прицельно – еще метр, и было бы прямое попадание с БМП-3. Тогда волна опустила нас, и снаряд пролетел мимо. Связь исчезла, ротные доложили, что мы можем не вернуться. Но дал Бог, все обошлось", – рассказал командир батальона.

Сейчас Сергей продолжает выполнять боевые задания. Дома его ждут жена и две дочери.

"Единственное, что было страшно - утопиться в том шторме. Потому что я хотел людей спасти. Побратимы сказали мне, что на это способен только я. Не знаю, почему. Наверное, доверяют", - добавил военный.

Читайте такжеСпасут ли Мариуполь и полк Азов: астропсихолог составила гороскоп для защитников УкраиныСергей Ткачук был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также мужчину наградили отличием Министерства обороны Украины "Огнестрельным оружием" пистолетом Glock-19.

Ранее в Орехове Пологовского района Запорожской области боец Владислав с позывным "Мухомор" закрыл собой девочку во время обстрелов оккупантов.

Также мі рассказывали, что младший сержант 23-летний Назар Небожинский из Ровно сумел подбить в бою 3 русских "брони".

Из последней, третьей, противник выстрелил практически одновременно с Назаром. Небожинский обезвредил эту вражескую бронемашину, но сам погиб.

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