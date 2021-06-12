"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России

СБУ в Харькове "поздравила" РФ с Днем России / t.me/kharkiv_1654

Служба безопасности Украины разместила возле консульства РФ в Харькове баннер, в котором напомнила о героическом подвиге украинских военных в Донецком аэропорту. Таким образом, спецслужба поздравила российское государство с Днем России, который в стране-агрессоре отмечают 12 июня.

Как сообщает Telegram-канал Харьков 1654, на баннере написано, что разные страны сдерживали фашистов от 6 до 58 дней, тогда как украинским военным это удавалось в течение 242 дней.

"Донецкий аэропорт: 242 дня", - указали в СБУ.

В Харькове СБУ напомнила в День России о подвиге украинских "киборгов" в Донецком аэропорту / t.me/kharkiv_1654

Справка

Бои за Донецкий аэропорт

Вооруженное противостояние за Донецкий аэропорт между силами АТО на Донбассе и российскими гибридными войсками "ДНР" шли с сентября 2014 года по 22 января 2015 года. Украинские войска обороняли стратегический объект 242 дня. Бои за ДАП стали одним из главных символов несокрушимость духа украинских войск. Защитников Донецкого аэропорта из-за этого назвали "киборгами"

Война России и Украины

Вооруженное противостояние РФ и Украины начался после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014 году. В апреле Киев объявил антитеррористическую операцию в Донецкой и Луганской областях, которая в 2018 году была переформатирована в операцию объединенных сил.

Противником Украины выступают российские незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР". Россия является стороной военного конфликта на Донбассе, однако на официальном уровне Москва этого не признает.