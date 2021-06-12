УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России

12 июня 2021, 21:36
Прослушать новость
Остановить

Баннер размещен возле консульства Российской Федерации в Харькове.

Харьков
СБУ в Харькове "поздравила" РФ с Днем России / t.me/kharkiv_1654

Служба безопасности Украины разместила возле консульства РФ в Харькове баннер, в котором напомнила о героическом подвиге украинских военных в Донецком аэропорту. Таким образом, спецслужба поздравила российское государство с Днем России, который в стране-агрессоре отмечают 12 июня.

Как сообщает Telegram-канал Харьков 1654, на баннере написано, что разные страны сдерживали фашистов от 6 до 58 дней, тогда как украинским военным это удавалось в течение 242 дней.

"Донецкий аэропорт: 242 дня", - указали в СБУ.

Харьков
В Харькове СБУ напомнила в День России о подвиге украинских "киборгов" в Донецком аэропорту / t.me/kharkiv_1654

Справка

Бои за Донецкий аэропорт

Вооруженное противостояние за Донецкий аэропорт между силами АТО на Донбассе и российскими гибридными войсками "ДНР" шли с сентября 2014 года по 22 января 2015 года. Украинские войска обороняли стратегический объект 242 дня. Бои за ДАП стали одним из главных символов несокрушимость духа украинских войск. Защитников Донецкого аэропорта из-за этого назвали "киборгами"

Война России и Украины

Вооруженное противостояние РФ и Украины начался после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014 году. В апреле Киев объявил антитеррористическую операцию в Донецкой и Луганской областях, которая в 2018 году была переформатирована в операцию объединенных сил.

Противником Украины выступают российские незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР". Россия является стороной военного конфликта на Донбассе, однако на официальном уровне Москва этого не признает.

новости России новости Харькова донецкий аэропорт день России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессиюЗвезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистниковГороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Леди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурорЛеди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурор Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах УкраиныПутин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

Последние новости

21:59

Во Львове выстроилась большая очередь за малышом, которого бросила горе-мать

21:36

"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России

21:26

В Одессе прогремел мощный взрыв, часть города сидит без света и воды Видео

21:25

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

21:14

На Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего отчима, который ее изнасиловал

Реклама
20:56

Кратеры от метеоритных ударов: в NASA показали фото крупнейшего спутника Солнечной системы

20:44

Украинский генерал призвал заняться разработкой боевых ракет Видео

20:42

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

20:09

Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча, его унесли на носилках

20:09

Всех - в экстремисты: как Путин превращает Россию в бункер мнение

20:03

Михаил Боярский при одном условии пообещал съесть свою шляпу

20:02

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

19:56

Меркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2 Видео

19:52

Посол Украины в Германии пояснил, почему УЕФА запретил слоган "Героям слава" Видео

19:19

Белорусы устроили протесты на границе с Украиной

19:08

США и Россия раскрыли планы о заявлениях Байдена и Путина после саммита в Женеве Видео

18:33

В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых: в полиции раскрыли подробности трагедии

18:32

Лилия Подкопаева угодила в скандал из-за наезда на утят, ей шлют угрозы

18:11

Запрещенные в Украине русские звезды слегли с коронавирусом

18:06

Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом Видео

Реклама
17:48

В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

17:11

"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиков

16:59

Михаил Заливако признался, сколько раз у него мог быть секс на Холостяке

16:54

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

16:36

"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020 Видео

16:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

15:59

"Скажені хрестини 1 і 2": Юрий Горбунов заинтриговал кадром со съемок нового фильма

15:36

Убраться и склонить голову: в МИД Украины назвали условия для примирения Киева и Москвы Видео

15:33

Столпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг" Видео

15:18

Жестокое избиение девочки в Харькове: Геращенко заявил, что "мразь" ответит по закону

15:16

Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

14:49

"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

14:27

Святослав Вакарчук разводится с женой после более 20 лет брака

14:22

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

14:17

Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать Видео

13:55

Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей Фото

13:53

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

13:47

Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube Видео

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

Реклама
12:56

В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять