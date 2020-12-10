Киев сковали 10-бальные пробки: гололед парализовал столицу

Киев сковали пробки из-за ледяного дождя / Facebook

​Вечером, 10 декабря, Киев сковали огромные пробки из-за дождя, который на дорогах моментально превращается в лед.

По данным сервиса Google Maps большие пробки на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской.

Также стоит проспект Победы и Степана Бандеры. Движение приостановлено возле Метро Сирец и Дорогожичи по улице Елены Телиги.

В Голосеевском районе также затруднено движение транспорта. Стоит Столичное шоссе, а также Набережное шоссе.

Кроме того, пробки на Подоле, на Нижнем и Верхнем Валах, а также на улице Константиновской.

По состоянию на 19:10 движение затруднено на мостах: Южном, Северном, Метро, Патона и Дарницком.

Кроме того, на улицах резко увеличилось число дорожно-транспортных происшествий.

На улице Ушинского возле радиорынка ДТП полностью парализовало движение.

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