Киев сковали 10-бальные пробки: гололед парализовал столицу

Ледяной дождь в Киеве вызвал огромные пробки и множество аварий.
Вечером, 10 декабря, Киев сковали огромные пробки из-за дождя, который на дорогах моментально превращается в лед.
По данным сервиса Google Maps большие пробки на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской.
Также стоит проспект Победы и Степана Бандеры. Движение приостановлено возле Метро Сирец и Дорогожичи по улице Елены Телиги.
В Голосеевском районе также затруднено движение транспорта. Стоит Столичное шоссе, а также Набережное шоссе.
Кроме того, пробки на Подоле, на Нижнем и Верхнем Валах, а также на улице Константиновской.
По состоянию на 19:10 движение затруднено на мостах: Южном, Северном, Метро, Патона и Дарницком.
Кроме того, на улицах резко увеличилось число дорожно-транспортных происшествий.
На улице Ушинского возле радиорынка ДТП полностью парализовало движение.
Погода в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Отметим, синоптики предупредили украинцев о ледяных дождях.
- 11 декабря страну накроют ледяные дожди, мокрый снег и будет гололед.
- Также синоптики предупредили об опасности из-за гололеда. Что нельзя делать во время ледяного дождя.