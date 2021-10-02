Киевлян предупредили о резком взлете тарифов на отопление: названы новые суммы

Стоимость отопления и горячей воды для потребителей в столице предполагается повысить почти на 50%.
В новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Киеве могут существенно измениться в сторону увеличения.
Стоимость отопления и горячей воды для потребителей в столице предполагается повысить почти на 50%, говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации.
В документе приведены новые цифры стоимости 1 гигакалории тепла в новом отопительном сезоне. За нее придется выложить уже 2381 гривну. Отметим, что ранее 1 Гкал тепла стоила 1654 гривны.
Обратим внимание, что еще не опубликовано распоряжение об установлении и применении тарифов решения о механизме компенсации со стороны государства.
Добавим, что для столичных потребителей к прошлогодней платежки за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысяч гривен.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.
Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков. Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.