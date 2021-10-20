Киевлянин попросил у прохожих сигарету и едва не умер от удара по голове: момент попал на камеру

На мужчину напали посреди улицы / youtube Алексей Остаповский

В Киеве мужчина на улице попросил у группы молодых людей сигарету в результате чего чуть не умер от удара по голове. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, он потерял часть черепа и теперь требует правосудия.

Об этом сам пострадавший Алексей Остаповский рассказал у себя в инстаграме. Он сообщил, что инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда он после отдыха в караоке вместе с коллегами подошел к компании незнакомых парней, чтобы попросить сигарету.

"Я подошел к ребятам, которые стояли в 20 метрах (...), чтобы попросить сигарету. Прошла минута - моя команда возвращается, а я уже лежу на асфальте без сознания. Они бегут ко мне, спрашивают, что произошло, а те говорят: "Да он пьяный, подошел, споткнулся, мы даже его не трогали", – рассказывает пострадавший.

Примечательно, что нападавшие заявили коллегам Алексея, что он споткнулся и упал сам. Якобы, они его не трогали. В то же время на видеозаписи с камеры наблюдения видно, как один из четырех парней толкает потерпевшего, а когда тот отвечает – получает сзади удар по голове, от которого уже без сознания падает на асфальт.

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Как отмечает Остаповский, его госпитализировали с гематомой в мозгу. Понадобилась трепанация черепа. Пострадавший около 10 часов провел в реанимации. Еще две недели он лечился в стационаре. Сейчас мозг работает хорошо, однако в голове нет части черепа. Парню вставят в голову пластину. Его мучают головные боли. По меньшей мере полгода он не сможет садиться за руль, летать и заниматься спортом

Как позже выяснилось, опасный удар нанес пятикратный чемпион Украины по каратэ. По данным Остаповского, он работает в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и пытается влиять на следствие. Эту информацию проверяют.

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